Quanto guardar por mês para pagar um residencial geriátrico na velhice? Não pensou ainda no assunto? Não pensou ainda sobre isso? Deveria, pois as famílias estão menores e estamos vivendo mais. Assista acima os motivos desta urgência e como se planejar. Apresentada pela colunista Giane Guerra e pelo repórter Anderson Aires, a transmissão do Acerto de Contas contou com a participação dos especialistas Wagner Salaverry, educador financeiro e sócio da Quantitas Asset, e de Marcelo Scherer Perlin, professor da UFRGS, que responderam dúvidas enviadas por leitores e espectadores.
