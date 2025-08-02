Quando afinal é um bom momento para comprar o imóvel próprio

Não tem sonho financeiro mais comum entre os brasileiros do que a casa própria. Foi o meu também por anos. Guardei um pouquinho do meu primeiro salário aos 15 anos de idade pensando na compra do meu apartamento, que ocorreu 10 anos depois. Alguns conseguem comprar à vista, mas muitos precisam de financiamento, que, como mostra a reportagem do Anderson Aires no caderno Acerto de Contas, está mais caro e restrito com a Selic elevada pelo Banco Central.

O bom é que habitação está sempre nas políticas públicas de governos, por atingir muita gente e movimentar uma cadeia econômica que gera muito emprego e impostos, de construtoras a fábricas de móveis. O Minha Casa Minha Vida foi ampliado recentemente como você lerá aqui na próxima página.

E sobre a pergunta de sempre: é um bom momento para comprar imóvel? Depende. Como estão suas finanças para assumir a prestação do financiamento? Quanto tem para a entrada? Seu gasto com moradia é baixo? Se sim, não vale economizar mais e financiar menos, pagando juro menor? Levei 10 anos para comprar o meu primeiro. E principalmente: achou uma boa oportunidade? De volta ao meu exemplo: eu me apaixonei pelo meu prédio, que tinha na época dois apartamentos à venda. Namorei por meses os classificados do jornal até outro apartamento ser anunciado no edifício por um valor 30% menor pois o dono se mudaria para o Japão. Sorte? Não mesmo. Persistência.

