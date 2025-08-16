"Proteger as crianças é o mínimo para honrar votos", diz relator do projeto para regular redes sociais enterrado no Congresso

Com seu projeto de lei para regulamentar as redes sociais engavetado no Congresso por pressão das empresas e da oposição, o deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) quer antecipar ao menos a parte que se refere à proteção de crianças e adolescentes. A possibilidade ganha força com a repercussão nacional do vídeo em que o influenciador Felca denuncia casos de exploração infantil em conteúdos online, o que resultou na prisão de Hytalo Santos, outro influenciador.
A percepção é de que não há esforço das empresas de tecnologia para coibir, mas certamente têm mecanismos para isso. Na entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, a coluna perguntou ao deputado se, ao menos, elas aceitam dialogar sobre o assunto:
— Discuti nesta semana com a Meta (dona do Facebook e do Instagram) e solicitei informações sobre esta denúncia gravíssima. Recebi informações do TikTok sobre medidas. Mas elas precisam responder porque têm o dever de cuidado na Europa — com uma série de obrigações, como busca ativa — e aqui no Brasil, não têm. As big techs são omissas no cometimento de crimes na internet. É urgente e fundamental que, no mínimo, protejamos as crianças — afirmou.
Ele espera "maturidade" para se produzir alguma convergência na reunião marcada para a próxima quarta-feira (20) na Câmara dos Deputados.
— Proteger as crianças de abuso sexual, induzimento a suicídio e agressões na internet é o mínimo que o Congresso deve fazer para honrar os votos dados pelo povo.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)