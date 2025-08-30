Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Hidrovias
Notícia

Prorrogado prazo para propostas de dragagem de canal com bloqueio para navios

Uma indústria de fertilizantes já ameaçou parar operações por desabastecimento

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS