Projeto prevê indústrias e empresas de pesquisa em saúde na Região Metropolitana

Um projeto prevê instalar um complexo de saúde em Guaíba para pesquisa e produção industrial. O chamado Cluster Industrial Tecnológico da Saúde exigiria investimento de R$ 1,5 bilhão somente para preparação da estrutura para receber empresas, que, em operação, gerariam 4.625 empregos em cinco anos, estima o empresário Jorge Ferraz, idealizador da proposta.

Segundo ele, a área escolhida tem 600 hectares na entrada da cidade da Região Metropolitana. Não foi comprada ainda, mas está alinhavada a aquisição caso o projeto avance. Busca-se agora a assinatura de um memorando de entendimentos com o governo do Estado.

Ferraz afirma que há investidores da Arábia Saudita interessados. Além disso, há conversas já com empresas para instalarem-se no local, que terá capacidade de 15 a 20 companhias.

— Aprovamos lei em Guaíba prevendo este investimento com indústrias farmacêuticas e hospitalares — diz o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Cleber Quadros, que avisou a coluna do projeto.

