Projeto de R$ 104 milhões prevê construir o maior hotel de Nova Petrópolis

Um projeto de R$ 104 milhões prevê a construção do maior hotel de Nova Petrópolis, cidade que é um encanto da serra gaúcha. A ideia é que tenha 128 apartamentos e gere de 60 a 100 empregos, conta o prefeito Daniel Carlos Michaelsen. A prefeitura inclusive encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei para conceder incentivos fiscais ao projeto.

— Será um hotel quatro estrelas, muito importante aqui para a cidade — disse.

O empreendimento ficaria no lugar do antigo Hotel Berghaus, fechado no início da pandemia. O plano é a MDM Empreendimentos (do empresário Romeu Lehnen, proprietário da Dakota) construir e a Laghetto administrar.

O prefeito Michaelsen antecipa que em breve serão anunciados novos investimentos na cidade.

— Nova Petrópolis vive um ótimo momento. Fizemos um trabalho para recuperar com força nossa essência germânica — acrescentou.

Já o empreendimento inspirado na Varig, acompanhado há anos pela coluna, está no aguardo de investidor.

Relembre coluna do início do ano: Liberada obra do complexo com hotel, Boeing e museu da Varig

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: novos mercados após tarifaço, recuperação judicial de R$ 1 bi, shopping maior e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)