Projeto de R$ 104 milhões prevê construir o maior hotel de Nova Petrópolis

Um projeto de R$ 104 milhões prevê a construção do maior hotel de Nova Petrópolis, cidade que é um encanto da serra gaúcha. A ideia é que tenha 128 apartamentos e gere de 60 a 100 empregos, conta o prefeito Daniel Carlos Michaelsen. A prefeitura inclusive encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei para conceder incentivos fiscais ao projeto.
— Será um hotel quatro estrelas, muito importante aqui para a cidade — disse.
O empreendimento ficaria no lugar do antigo Hotel Berghaus, fechado no início da pandemia. O plano é a MDM Empreendimentos (do empresário Romeu Lehnen, proprietário da Dakota) construir e a Laghetto administrar.
O prefeito Michaelsen antecipa que em breve serão anunciados novos investimentos na cidade.
— Nova Petrópolis vive um ótimo momento. Fizemos um trabalho para recuperar com força nossa essência germânica — acrescentou.
Já o empreendimento inspirado na Varig, acompanhado há anos pela coluna, está no aguardo de investidor.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)