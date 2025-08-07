Projeção de montadoras, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 07.08

Agenda

Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) revisa projeções para 2025 e faz análise da conjuntura do setor, com indicadores de julho.

Leilão do Modevie: Liberados lances no leilão do hotel de Gramado que faliu e é avaliado em R$ 132 milhões

Inflação pelo IGPDI, calculada pela FGV.

IBGE divulga:

Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação - IPP

(dados para Brasil)

(dados para Brasil) Pesquisa Anual de Comércio - PAC2023

(dados para Brasil e UF)

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga os resultados de julho da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic).

Pílulas

Dólar caiu 0,78%, para R$ 5,46. Ibovespa subiu 1,04%, aos 134.874 pontos.

