Projeção de montadoras, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 07.08

Agenda
Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) revisa projeções para 2025 e faz análise da conjuntura do setor, com indicadores de julho.
Leilão do Modevie: Liberados lances no leilão do hotel de Gramado que faliu e é avaliado em R$ 132 milhões
Inflação pelo IGPDI, calculada pela FGV.
IBGE divulga:
- Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação - IPP
(dados para Brasil)
- Pesquisa Anual de Comércio - PAC2023
(dados para Brasil e UF)
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga os resultados de julho da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic).
Pílulas
Dólar caiu 0,78%, para R$ 5,46. Ibovespa subiu 1,04%, aos 134.874 pontos.
