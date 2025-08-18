Prévia do PIB, reunião sobre Ucrânia, dólar, Ibovespa e mais pílulas da economia 18.08

Agenda

Prévia do PIB: Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de junho e, portanto, com o fechamento do primeiro semestre.

Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.

Reunião em Washington entre Donald Trump (presidente dos Estados Unidos), Volodymyr Zelensky (presidente da Ucrânia) e líderes europeus, que buscam uma saída para a guerra na Ucrânia. O encontro ocorre após a frustrada cúpula entre Trump e o presidente Vladimir Putin, quando Rússia sinalizou aceitar cessar-fogo mediante controle da região de Donbass. No domingo, Zelensky indicou pela primeira vez admitir negociação.

Brasil envia aos Estados Unidos investigação sobre práticas comerciais, feita após acusações dos Estados Unidos.

Serasa Experian divulga dados de inadimplência e de acordos de negociação de dívidas, com dados de julho.

Prévias da inflação pelo IPC-S e IGP-10.

Balança comercial semanal.

Assinatura do termo que cede área em Dois Irmãos para Mahindra: Terreno de 89 mil m² será cedido para indiana construir fábrica de tratores no Vale do Sinos

Nova tentativa de leilão do Modevie: Após leilão sem lances, preço de hotel que faliu em Gramado cai à metade

Entrega de premiações da Expoagas, evento supermercadista.

Pílulas

Dólar caiu 0,35%, para R$ 5,39. Ibovespa caiu 0,01%, aos 136.341 pontos.

