Prédio de R$ 70 milhões preservará casa da histórica família Strassburguer no Moinhos de Vento

Começará a construção de um prédio que preservará a casa histórica da década de 1930 que pertenceu à família Strassburguer, na Rua Marquês do Herval, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O investimento de R$ 70 milhões será feito pela Woss Incorporadora, que batizou o projeto de Marquês 650.

O lançamento do projeto já ocorreu. Serão apartamentos de 143 a 330 metros quadrados, com três e quatro suítes, encaixando-se no conceito de "alto padrão". O preço parte de R$ 2,5 milhões. Terá ainda um "rooftop" (espécie de terraço).

A obra vai gerar até 80 empregos. A previsão de entrega é março de 2028.

A casa antiga terá a fachada restaurada. A Woss, aliás, tem feito projetos integrados a patrimônios históricos da cidade.

Strassburguer

Personagem essencial na história a indústria de calçados do Rio Grande do Sul, o Grupo Strassburger quebrou em 1998. Os efeitos da falência se estenderam aos bens da família. A empresa é considerada pelo setor como pioneira na exportação.

Fachada da casa Strassburger do bairro Moinhos de Vento, quando estava anunciada para leilão. Raupp Leilões / Divulgação / Divulgação

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)