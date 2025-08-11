Preço da gasolina cai com mais etanol na mistura; litro chega a R$ 5,39 em Porto Alegre

Mistura de etanol na gasolina subiu de 27% para 30%. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O preço da gasolina comum está caindo em diversos postos, especialmente na Região Metropolitana. Em Porto Alegre, considerando descontos promocionais, o litro chega a custar R$ 5,39. O valor foi apontado à coluna em estabelecimentos do Centro e da Avenida Bento Gonçalves, no bairro Partenon.

A redução na Capital começou no final da semana passada. No Vale do Sinos, houve diminuição no final de semana. Há relatos, ainda que pontuais, de preços reduzidos em cidades do Interior.

O aplicativo Menor Preço, da Receita Estadual, aponta, em Porto Alegre, preços a partir de R$ 5,62. Já a Agência Nacional do Petróleo (ANP) registra ainda preço médio de R$ 6,09 no Rio Grande do Sul pelo litro da gasolina comum.

Não houve alteração de preço nas refinarias da Petrobras. O que mudou agora em agosto foi a mistura de etanol na gasolina, que subiu de 27% para 30%. Quando anunciado o aumento, o governo federal chegou a prever queda de R$ 0,20 no preço da gasolina ao consumidor. Presidente do Sulpetro (sindicato que representa os postos de combustíveis), João Carlos Dal'Aqua, porém, diz que a entidade ainda não identificou este repasse sendo feito pelas distribuidoras e que a margem da revenda "nunca esteve tão ruim".

— Hoje, a margem bruta, da qual precisam sair todos os custos, se aproxima dos R$ 0,50 a R$ 0,70 por litro. Nos outros Estados, está entre R$ 1,30 e R$ 1,60. Venda baixa, margem baixa, juro alto… Cenário complicado. E nunca é demais lembrar que são R$ 2,40 de impostos — disse.

