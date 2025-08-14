"Precisa equilíbrio entre meritocracia e assistencialismo", diz líder varejista contrário à extinção do Bolsa Família

Irio Piva, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA). Yuri Falcão / Agência RBS

O Bolsa Família (chamado assim no governo Lula e de Auxílio Brasil no de Bolsonaro) não deve ser extinto, diz o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Irio Piva, mas as pessoas precisam sair dele, não permanecerem por tempo indeterminado. O programa assistencial tem sido ainda mais criticado por empresários pela dificuldade de preencher vagas de emprego agora. Piva, porém, entende que ele também leva consumo ao varejo da periferia.

— As pessoas precisam ser ajudadas, não pode ser só meritocracia ou só assistencialismo. É preciso ter equilíbrio, mas a balança está pendendo para o assistencialismo agora. As pessoas têm que ser forçadas a sair do Bolsa Família, porque, no programa, não evoluem — disse.

Leia Mais Com juro correndo na carência, dívida dos Pronampes da enchente cresce e preocupa

Um apontamento frequente é que as pessoas ficam no Bolsa Família e fazem bico, somando uma renda superior ao salário de empregos CLT.

— Precisamos melhorar o salário? Acho que sim. Mas é uma equação fácil de criticar, difícil de resolver.

Opinião da coluna

Também contrária à extinção do programa, a coluna defende que o Bolsa Família tenha mais critérios e tempo determinado de permanência. Além disso, tirar o peso tributário da folha de pagamento tende a dar espaço para que empresas paguem melhores salários, atraindo os trabalhadores para o mercado de trabalho formal.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: novos mercados após tarifaço, recuperação judicial de R$ 1 bi, shopping maior e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)