População do RS, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 28.08

Estimativas da População (2025) (dados para Brasil, grandes regiões, unidades da federação e municípios). Os menores crescimentos foram registrados no Rio de Janeiro e em Alagoas, com 0,02%, seguidos pelo Rio Grande do Sul (0,03%). Em 2024, 11.229.915 habitantes. Em 2025, 11.233.263.
Fechamento de agosto do IGP-M, índice de preços usado para reajuste de contratos.
Os Estados Unidos divulga o PIB do segundo trimestre. Às 9h30min.
Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo participa da abertura do evento “Open Finance – 5 anos”.
Às 11h30, será exibida a entrevista gravada do presidente Lula à Record.
Dólar caiu 0,32%, para R$ 5,41. Ibovespa subiu 1,04%, aos 139.205 pontos.
