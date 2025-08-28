População do RS, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 28.08

Agenda

Estimativas da População (2025) (dados para Brasil, grandes regiões, unidades da federação e municípios). Os menores crescimentos foram registrados no Rio de Janeiro e em Alagoas, com 0,02%, seguidos pelo Rio Grande do Sul (0,03%). Em 2024, 11.229.915 habitantes. Em 2025, 11.233.263.

Fechamento de agosto do IGP-M, índice de preços usado para reajuste de contratos.

Os Estados Unidos divulga o PIB do segundo trimestre. Às 9h30min.

Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo participa da abertura do evento “Open Finance – 5 anos”.

Às 11h30, será exibida a entrevista gravada do presidente Lula à Record.

Pílulas

Dólar caiu 0,32%, para R$ 5,41. Ibovespa subiu 1,04%, aos 139.205 pontos.

