Plano Brasil Soberano, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 13.08

Agenda

O governo federal apresenta um pacote de medidas para socorrer empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos nacionais. O plano Brasil Soberano, que será detalhado em cerimônia no Palácio do Planalto às 11h30, prevê uma linha inicial de crédito de R$ 30 bilhões, com possibilidade de ampliação, além de instrumentos de estímulo à exportação e apoio jurídico contra as tarifas.

IBGE divulga as vendas do varejo em junho, com dados inclusive do Rio Grande do Sul.

Nos Estados Unidos, divulgação dos estoques de petróleo.

Tá na Mesa da Federasul sobre “Riscos à Democracia”.

Pílulas

Dólar caiu 1,06%, para R$ 5,38. Ibovespa subiu 1,69%, aos 137.914 pontos.

