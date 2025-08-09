Outro patamar da educação financeira: o juro trabalha para você e não o contrário

Segundo caderno Acerto de Contas circula na edição de Zero Hora e trata sobre investimentos. Zero Hora / Reprodução

Lembra que escrevi na semana passada que a economia é movida a crédito? Foi para explicar porque tantas compras são feitas pelas pessoas por financiamentos e porque há tantas dívidas originadas de empréstimos. Já no caderno desta semana, fazemos um convite para que você passe para o outro lado do balcão desta engrenagem do crédito.

Funciona assim: o dinheiro que é tomado como empréstimo é disponibilizado por alguém, que, óbvia e justamente, quer ser remunerado por isso. Quando compro uma ação ou debênture de uma empresa, estou ajudando a financiar sua expansão. Ao investir em CDB, estou deixando que o banco empreste meu dinheiro. Na compra um título do Tesouro Direto, estou financiando o governo federal para que faça suas políticas públicas.

Sou remunerada por isso por meio do juro, que é o que chamamos de rentabilidade do investimento. E aqui vem a pergunta que espero que toque incisivamente no seu bolso: você trabalha para pagar juros ou para que o seu dinheiro renda juros?

Convido à reflexão, pois, quando coloca seu dinheiro para trabalhar para você, atinge uma outra camada da educação financeira. Vale a pena o esforço para mudar de lado no balcão. Do lado de cá, a vida é mais tranquila. Seu dinheiro ajuda a girar a economia e deixa de ser apenas preocupação e sacrifício.

Leia aqui tudo dos cadernos Acerto de Contas 2025.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: o tarifaço de Trump baratearia os produtos aqui no Brasil?

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.