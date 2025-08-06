Os produtos que seguem no "limbo" apesar do início do tarifaço de Trump

Quem paga a taxa de Trump: importadores dos EUA ou exportadores do Brasil? Clique na foto para saber os detalhes. Kamil Krzaczynski / AFP

Alguns produtos estão em um limbo assistindo de camarote o tarifaço do presidente Donald Trump que entra em vigor nesta quarta-feira (6). São itens classificados na seção 232, criada em 1962 com a Lei de Expansão Comercial dos Estados Unidos. Por ela, o presidente norte-americano pode impor restrições sobre importações, como cotas e tarifas, após investigação que mostre que ameaçam a segurança nacional. É criticada por ser usada para justificar medidas protecionistas com foco comercial e não de segurança.

Quais produtos estão com investigação em andamento? Madeira e madeira serrada; semicondutores e chips; produtos farmacêuticos; caminhões; minerais críticos; aeronaves comerciais; polissilício; e aeronaves não tripuladas.

O entendimento é de que, por estarem em investigação da seção 232, não se aplica o tarifaço de 50% implementado agora. Há, porém, interpretações de que suas importações poderiam, sim, ser sobretaxadas em até 40% até a análise ser concluída, alerta a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). Se não está claro até agora, ao menos se descobrirá em breve o que o governo dos Estados Unidos pretende implementar.

Itens que já passaram pelo processo e já têm suas taxas: aço e alumínio (50%); automóveis e autopeças (25%); e cobre (50%).

