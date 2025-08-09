Os 12 profissionais mais bem pagos por empresas do RS em 2025

Profissionais de tecnologia e de gestão para indústrias predominam no ranking de cargos mais bem pagos no Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2025. Destaque ainda para a remuneração dos segmentos jurídico empresarial e agroindustrial. Finanças, como usual, também têm um bom espaço na lista.

A pesquisa exclusiva foi feita para a coluna pela empresa de recrutamento e seleção Icon Talent (ouça acima a entrevista ao podcast Nossa Economia). Foram consideradas empresas de médio e grande porte, especialmente da região metropolitana de Porto Alegre, do Vale do Sinos e da serra gaúcha, mas há companhias de outras cidades do Interior.

Curiosidades:

Porto Alegre lidera em número de vagas de alta complexidade , principalmente nas áreas de tecnologia da informação (TI), jurídico corporativo, bancário e saúde privada.

, principalmente nas áreas de tecnologia da informação (TI), jurídico corporativo, bancário e saúde privada. Caxias do Sul e Bento Gonçalves puxam os salários nas áreas industrial e logística , com foco em automação e supply chain (cadeia de suprimentos).

, com foco em automação e supply chain (cadeia de suprimentos). Vale do Sinos concentra forte demanda por desenvolvedores de software, gerentes comerciais e controllers (gestor contábil e financeiro).

por desenvolvedores de software, gerentes comerciais e controllers (gestor contábil e financeiro). Em Pelotas e Santa Maria, com o crescimento da infraestrutura educacional e de saúde, destaque para cargos de diretoria hospitalar e TI institucional.

Os 12 cargos mais bem pagos do RS, vínculo de emprego e peculiaridades:

1. Head de Tecnologia (TI)

R$ 34.000 (PJ)

Forte presença em Porto Alegre e alta demanda por transformação digital.

2. Diretor Industrial

R$ 31.000 (CLT)

Atuação intensa em Caxias do Sul e Vale do Sinos, com foco em produtividade.

3. Diretor Financeiro (CFO)

R$ 30.000 (CLT e PJ)

Grande procura em empresas com estrutura familiar e capital aberto.

4. Diretor Jurídico Corporativo

R$ 28.500 (CLT)

Crescimento com foco em compliance, LGPD e reestruturações societárias.

5. Diretor Comercial

R$ 27.000 (CLT)

Estratégico em empresas exportadoras e de tecnologia.

6. Gerente de Projetos de TI

R$ 24.000 (PJ)

Expansão de softwares de gestão e migração para nuvem.

7. Especialista em Dados / Inteligência Artificial (IA)

R$ 21.000 (PJ)

Demanda crescente em Porto Alegre e startups do Tecnopuc.

8. Engenheiro de Automação Industrial Sênior

R$ 18.000 (CLT)

Foco em indústria 4.0 no setor metalmecânico da Serra.

9. Gerente de Supply Chain

R$ 17.500 (CLT)

Forte procura no setor agroindustrial e alimentos.

10. Engenheiro de Software Backend Sênior

R$ 16.000 (PJ)

Especialmente em fintechs e plataformas SaaS.

11. Product Manager (TI/Indústria)

R$ 15.000 (PJ)

Empresas de tecnologia e agritechs em expansão.

12. Controller

R$ 14.500 (CLT)

Empresas familiares de médio porte e fundos de investimento regionalizados.

