Os 12 profissionais mais bem pagos por empresas do RS em 2025

Profissionais de tecnologia e de gestão para indústrias predominam no ranking de cargos mais bem pagos no Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2025. Destaque ainda para a remuneração dos segmentos jurídico empresarial e agroindustrial. Finanças, como usual, também têm um bom espaço na lista.
A pesquisa exclusiva foi feita para a coluna pela empresa de recrutamento e seleção Icon Talent (ouça acima a entrevista ao podcast Nossa Economia). Foram consideradas empresas de médio e grande porte, especialmente da região metropolitana de Porto Alegre, do Vale do Sinos e da serra gaúcha, mas há companhias de outras cidades do Interior.
Curiosidades:
- Porto Alegre lidera em número de vagas de alta complexidade, principalmente nas áreas de tecnologia da informação (TI), jurídico corporativo, bancário e saúde privada.
- Caxias do Sul e Bento Gonçalves puxam os salários nas áreas industrial e logística, com foco em automação e supply chain (cadeia de suprimentos).
- Vale do Sinos concentra forte demanda por desenvolvedores de software, gerentes comerciais e controllers (gestor contábil e financeiro).
- Em Pelotas e Santa Maria, com o crescimento da infraestrutura educacional e de saúde, destaque para cargos de diretoria hospitalar e TI institucional.
Os 12 cargos mais bem pagos do RS, vínculo de emprego e peculiaridades:
1. Head de Tecnologia (TI)
R$ 34.000 (PJ)
Forte presença em Porto Alegre e alta demanda por transformação digital.
2. Diretor Industrial
R$ 31.000 (CLT)
Atuação intensa em Caxias do Sul e Vale do Sinos, com foco em produtividade.
3. Diretor Financeiro (CFO)
R$ 30.000 (CLT e PJ)
Grande procura em empresas com estrutura familiar e capital aberto.
4. Diretor Jurídico Corporativo
R$ 28.500 (CLT)
Crescimento com foco em compliance, LGPD e reestruturações societárias.
5. Diretor Comercial
R$ 27.000 (CLT)
Estratégico em empresas exportadoras e de tecnologia.
6. Gerente de Projetos de TI
R$ 24.000 (PJ)
Expansão de softwares de gestão e migração para nuvem.
7. Especialista em Dados / Inteligência Artificial (IA)
R$ 21.000 (PJ)
Demanda crescente em Porto Alegre e startups do Tecnopuc.
8. Engenheiro de Automação Industrial Sênior
R$ 18.000 (CLT)
Foco em indústria 4.0 no setor metalmecânico da Serra.
9. Gerente de Supply Chain
R$ 17.500 (CLT)
Forte procura no setor agroindustrial e alimentos.
10. Engenheiro de Software Backend Sênior
R$ 16.000 (PJ)
Especialmente em fintechs e plataformas SaaS.
11. Product Manager (TI/Indústria)
R$ 15.000 (PJ)
Empresas de tecnologia e agritechs em expansão.
12. Controller
R$ 14.500 (CLT)
Empresas familiares de médio porte e fundos de investimento regionalizados.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)