Os 10 municípios com mais e os 10 com menos habitantes no RS

Quase metade da população do Rio Grande do Sul (49,9%) se concentra em 22 municípios. Já os demais, 51,1%, se distribuem em 475. Dos 10 municípios com maiores populações, sete tiveram aumento de habitantes. Já entre os 10 menores, em nove as taxas foram negativas e em um não houve alteração.
Os dados estão em tabelas divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na última semana. A população do Rio Grande do Sul chegou a 11.233.263 habitantes em 2025, cresceu 0,03%, o terceiro menor avanço do país.
Os 10 maiores municípios do RS em população:
1 - Porto Alegre (Capital)
- População: 1.388.794
- Variação sobre 2025/2024: -0,04%
2 - Caxias do Sul (Serra gaúcha)
- População: 479.599
- Variação sobre 2025/2024: +0,07%
3 - Canoas (Região Metropolitana)
- População: 359.840
- Variação sobre 2025/2024: +0,08%
4 - Pelotas (Sul do RS)
- População: 336.150
- Variação sobre 2025/2024: +0,01%
5 - Santa Maria (Região Central)
- População: 282.395
- Variação sobre 2025/2024: +0,05%
6 - Gravataí (Região Metropolitana)
- População: 275.430
- Variação sobre 2025/2024: +0,05%
7 - Novo Hamburgo (Vale do Sinos)
- População: 235.802
- Variação sobre 2025/2024: -0,03%
8 - Viamão (Região Metropolitana)
- População: 231.996
- Variação sobre 2025/2024: -0,05%
9 - São Leopoldo (Vale do Sinos)
- População: 225.737
- Variação sobre 2025/2024: +0,03%
10 - Passo Fundo (Norte do RS)
- População: 214.811
- Variação sobre 2025/2024: +0,12%
Os 10 menores municípios do RS:
1 - André da Rocha (Serra gaúcha)
- População: 1.157
- Variação sobre 2025/2024: -0,09%
2 - União da Serra (Serra gaúcha)
- População: 1.186
- Variação sobre 2025/2024: -0,25%
3 - Coqueiro Baixo (Vale do Taquari)
- População: 1.311
- Variação sobre 2025/2024: -0,23%
4 - Engenho Velho (Norte do RS)
- População: 1.317
- Variação sobre 2025/2024: -0,15%
5 - Carlos Gomes (Norte do RS)
- População: 1.387
- Variação sobre 2025/2024: -0,22%
6 - Tupanci do Sul (Norte do RS)
- População: 1.398
- Variação sobre 2025/2024: -0,14%
7 - Guabiju (Serra gaúcha)
- População: 1.442
- Variação sobre 2025/2024: -0,07%
8 - Santa Tereza (Serra gaúcha)
- População: 1.531
- Variação sobre 2025/2024: -0,13%
9 - Montauri (Serra gaúcha)
- População: 1.530
- Variação sobre 2025/2024: 0%
10 - Quatro Irmãos (Norte gaúcho)
- População: 1.579
- Variação sobre 2025/2024: -0,13%
