Os 10 municípios com mais e os 10 com menos habitantes no RS

Quase metade da população do Rio Grande do Sul (49,9%) se concentra em 22 municípios. Já os demais, 51,1%, se distribuem em 475. Dos 10 municípios com maiores populações, sete tiveram aumento de habitantes. Já entre os 10 menores, em nove as taxas foram negativas e em um não houve alteração.

Os dados estão em tabelas divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na última semana. A população do Rio Grande do Sul chegou a 11.233.263 habitantes em 2025, cresceu 0,03%, o terceiro menor avanço do país.

Porto Alegre tem 1.388.794 habitantes. Fernando Gomes / Agencia RBS

Os 10 maiores municípios do RS em população:

1 - Porto Alegre (Capital)

População: 1.388.794

Variação sobre 2025/2024: -0,04%

2 - Caxias do Sul (Serra gaúcha)

População: 479.599

Variação sobre 2025/2024: +0,07%

3 - Canoas (Região Metropolitana)

População: 359.840

Variação sobre 2025/2024: +0,08%

4 - Pelotas (Sul do RS)

População: 336.150

Variação sobre 2025/2024: +0,01%

5 - Santa Maria (Região Central)

População: 282.395

Variação sobre 2025/2024: +0,05%

6 - Gravataí (Região Metropolitana)

População: 275.430

Variação sobre 2025/2024: +0,05%

7 - Novo Hamburgo (Vale do Sinos)

População: 235.802

Variação sobre 2025/2024: -0,03%

8 - Viamão (Região Metropolitana)

População: 231.996

Variação sobre 2025/2024: -0,05%

9 - São Leopoldo (Vale do Sinos)

População: 225.737

Variação sobre 2025/2024: +0,03%

10 - Passo Fundo (Norte do RS)

População: 214.811

Variação sobre 2025/2024: +0,12%

Município de André da Rocha tem apenas 1.156 moradores. Prefeitura de André da Rocha / Divulgação

Os 10 menores municípios do RS:

1 - André da Rocha (Serra gaúcha)

População: 1.157

Variação sobre 2025/2024: -0,09%

2 - União da Serra (Serra gaúcha)

População: 1.186

Variação sobre 2025/2024: -0,25%

3 - Coqueiro Baixo (Vale do Taquari)

População: 1.311

Variação sobre 2025/2024: -0,23%

4 - Engenho Velho (Norte do RS)

População: 1.317

Variação sobre 2025/2024: -0,15%

5 - Carlos Gomes (Norte do RS)

População: 1.387

Variação sobre 2025/2024: -0,22%

6 - Tupanci do Sul (Norte do RS)

População: 1.398

Variação sobre 2025/2024: -0,14%

7 - Guabiju (Serra gaúcha)

População: 1.442

Variação sobre 2025/2024: -0,07%

8 - Santa Tereza (Serra gaúcha)

População: 1.531

Variação sobre 2025/2024: -0,13%

9 - Montauri (Serra gaúcha)

População: 1.530

Variação sobre 2025/2024: 0%

10 - Quatro Irmãos (Norte gaúcho)

População: 1.579

Variação sobre 2025/2024: -0,13%





Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: turismo sem fôlego, R$ 400 milhões para formar cientista e energia limpa no aeroporto

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)