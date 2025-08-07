OPINIÃO: Política é cortina de fumaça no tarifaço de Trump, que é econômico e protecionista

Comentário no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha , sobre a motivação econômica e não política para o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as importações brasileiras.

