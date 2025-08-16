Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Seu bolso
Opinião

O que é exatamente a encantadora liberdade financeira

A garantia de uma vida totalmente diferente

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS