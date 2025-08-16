O que é exatamente a encantadora liberdade financeira

Se tem algo mais encantador na economia familiar, desconheço. A liberdade financeira dá outra vida para quem a conquista. A atinge quem guardou dinheiro suficiente para que a sua rentabilidade, chamada de "renda passiva", cubra os gastos da pessoa no mês. É preciso achar o equilíbrio de quanto se precisa economizar e de quanto exatamente você necessita para viver. Vai parar de trabalhar? Não precisa. Pode fazê-lo por prazer, para guardar mais dinheiro ou pode até mudar de carreira. Delícia, não? Leia aqui tudo dos cadernos Acerto de Contas 2025 e assista abaixo nosso programa com indicações de investimentos.