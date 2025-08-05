Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Litoral Norte
Análise

O porto de Arroio do Sal vai sair? O que é crucial para captar os R$ 6,5 bilhões

Projeto previsto para uma área de 80 hectares ganhou força política e apoio empresarial no último ano

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS