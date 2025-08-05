O porto de Arroio do Sal vai sair? O que é crucial para captar os R$ 6,5 bilhões

O porto de Arroio do Sal vai sair do papel? É a pergunta que a coluna escuta com frequência. Ainda não há, de forma realista, como dar esta certeza. Mas é fato que o projeto ganhou bastante força no último ano após ser abraçado por políticos - inclusive opositores uns dos outros - e pelo empresariado da serra gaúcha, que pretende usá-lo como porta de saída e entrada para seu comércio exterior.

Em um fórum mediado pela coluna na cidade do Litoral Norte, o diretor da DTA (empresa responsável pelo projeto), Daniel Kohl, explicou que a captação financeira forte começará se e quando o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) liberar a licença prévia. Até agora, investidores locais já aportaram R$ 90 milhões no projeto e suas tramitações. O total previsto, porém, chega a R$ 6,5 bilhões e os envolvidos enfatizam com frequência que será dinheiro privado e não público.

É comum que a licença prévia seja um marco em projetos para que investidores tenham uma segurança mínima nos empreendimentos, ainda mais quando envolvem tantos questionamentos ambientais, como o Porto Meridional. Ela sinaliza que há viabilidade. Depois, o próximo passo é a licença de instalação, esta sim autoriza o início de obra.

Recentemente, o Ibama apontou que o estudo de impacto ambiental não responde tudo que precisa e solicitou uma reformulação. Dois itens apontados: medidas para evitar contaminação da Lagoa Itapeva com a construção da ponte que ligará o porto à BR-101 e a capacidade da Rota do Sol, que precisaria de melhorias. No fórum, ambos os pontos foram tratados com tranquilidade, como algo que será resolvido e a licença obtida.

A DTA projeta que o porto terá capacidade para movimentar 50 milhões de toneladas de cargas por ano. A área tem 80 hectares.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)