O ponto essencial do plano de Haddad para exportadores enfrentarem tarifaço de Trump

O mais esperado do "plano de contingência" preparado pelo Ministério da Fazenda para socorro imediato de curtíssimo prazo a exportadores são as medidas para preservar empregos. Na lista, que vai do não aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) até devolução de créditos tributários emperrados por governos estaduais e federal, os setores mais intensivos em mão de obra querem flexibilizações na CLT, como suspensão de contrato, com redução de jornada de trabalho e salário. Seria algo semelhante ao BEm (Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda), usado na pandemia. O ministro Fernando Haddad tem dado sinais de que isso está no topo da análise ao falar que a equipe econômica está conversando com sindicatos de trabalhadores e patronais.

Do lado das empresas, o argumento é de que, sim, os importadores podem cancelar a qualquer momento encomendas já feitas, pois um aumento de 50% no preço não será facilmente repassado aos clientes deles, tornando eventuais multas de contrato "menos piores". Os sindicatos de trabalhadores entraram no pleito. O presidente da regional gaúcha Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB-RS), Guiomar Vidor, encaminhou à coluna o documento construído para encaminhar aos governos estadual e federal, que apoia o subsídio público às empresas para suspensões temporárias de trabalhadores, mediante convenção coletiva.

E depois, no médio e longo prazo? Ou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recua no tarifaço ou os exportadores acham novas mercados, o que não é fácil, claro, mas não chega a ser impossível. O pior dos cenários será se uma quantidade grande de empresas decidir transferir produção para o Exterior, sejam os Estados Unidos — como Trump quer na reindustrialização —, sejam outros países menos taxados e onde o custo de produção não é tão alto como o norte-americano, como Argentina e Paraguai.

