O plano do governo para turbinar o financiamento imobiliário

Prioridade do governo Lula, o financiamento imobiliário ainda enfrenta falta de recursos para emprestar, motivada pela diminuição de depósitos na poupança e pelas liberações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Medidas estão no forno. Saiba quais no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH:
