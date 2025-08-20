O plano do governo para turbinar o financiamento imobiliário

Prioridade do governo Lula, o financiamento imobiliário ainda enfrenta falta de recursos para emprestar, motivada pela diminuição de depósitos na poupança e pelas liberações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Medidas estão no forno. Saiba quais no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH: