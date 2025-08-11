O plano de Lula e Alckmin, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 11.08

Agenda

O presidente Lula reúne-se às 17h com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para deliberar sobre o plano de contingência contra as tarifas de 50% dos Estados Unidos. Alckmin afirmou que as decisões serão anunciadas até esta terça-feira (12). Linhas de crédito, adiamento das cobranças de tributos e contribuições federais devem estar entre as medidas, bem como compras públicas de mercadorias perecíveis.

— Tem setores que nos preocupam. Café, carne e especialmente indústria de máquinas e motores. O produto commodity é mais fácil você encaixar em outro lugar. A indústria é mais específica — afirmou Alckmin na ocasião.

Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, dá palestra na reunião do Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Expectativa para sinais sobre a taxa de juro Selic, que parou de subir na última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom).

No Exterior, atenções para as negociações tarifárias entre China e Estados Unidos, cuja implementação está prevista para amanhã. Pode ocorrer novo adiamento. Além disso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta sexta-feira (15) para negociar o fim da guerra na Ucrânia.

FGV divulga a prévia do IGP-M, índice usado para reajuste de contratos.

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) divulga o balanço dos investimentos dos clientes pessoas físicas das instituições financeiras de varejo e de private no primeiro semestre de 2025.

Balança comercial semanal, com dados do governo federal.

Pílulas

Dólar subiu 0,24%, para R$ 5,43. Ibovespa caiu 0,45%, aos 135.913 pontos.

