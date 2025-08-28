O medo e os tentáculos que atrasaram por anos o estouro do esquema do PCC nos combustíveis

Força-tarefa nacional cumpre mandados para combater esquema no setor de combustíveis. Receita Federal / Divulgação

Demorou anos para estourar o esquema bilionário de lavagem de dinheiro em combustíveis, alvo da megaoperação Carbono Oculto. Há muito tempo já se fala no setor e fora dele da influência e depois atuação direta da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Se falava baixo, quase aos sussurros, ou se colocava como questionamentos irônicos como que alguns postos vendiam gasolina tão barata que pareciam pagar para trabalhar.

O motivo dessa demora que deixou agravar a situação? Principalmente, medo. Medo dos criminosos, como respondeu o presidente do Instituto Combustível Legal (ICL), Emerson Kapaz, ao questionamento feito pela coluna no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha:

— Concordo que demorou. Muita gente tem medo de sair a público e dizer que tem crime organizado no setor. Esse pessoal trabalha no escuro e chega aos altos escalões com conexões políticas, que impedem projetos e as investigações ficam escondidas nos escaninhos.

Ou seja, além de medo, tem os tentáculos escabrosos que eles fazem nos poderes das mais diversas esferas.

— As facções atuam com bebidas, fármacos, mas principalmente com combustíveis, onde faturam R$ 60 bilhões por ano — disse Kapaz.

Parabéns ao Ministério Público de São Paulo e demais órgãos que tiveram coragem de investigar e colocar hoje 1,4 mil agentes na rua atrás destes criminosos. E vergonha de quem participa disso, como estas dezenas de instituições financeiras da Faria Lima. Não existe lucro algum que justifique apoiar essa gente, este cancro da sociedade. Prejudica empresas que fazem a coisa certa, afeta os cofres públicos e, disparado o pior de tudo, financia uma criminalidade brutal. Que esta operação tenha efeito duradouro e não esbarre em mais algum corrupto de estimação, para que não seja apenas um enxugar de gelo.

