O efeito do tarifaço dos EUA já percebido pelo varejo gaúcho

Por enquanto, apenas 10% dos comerciantes de Porto Alegre sentiram efeitos do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as importações brasileiras. O questionamento da coluna foi incluído em uma das pesquisas recentes do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA).

Aqueles que disseram ter percebido algo apontaram como impactos: aumento de preços e pessoas com receio de gastar.

Difal

Em uma palestra da coluna na Associação Empresarial de Cachoeirinha, uma lojista questionou se já há uma preocupação das entidades de varejo e do governo do Estado com a necessidade de ter que se pagar Difal (diferença de alíquota de ICMS entre o Estado de origem e o de destino) caso fabricantes gaúchos transfiram sua produção para fora do Rio Grande do Sul. A possibilidade tem sido avaliada por indústrias para levarem linhas de produção inclusive para outros países, menos taxados por Trump.

A apreensão da leitora foi encaminhada à Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV).

