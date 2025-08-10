Novos importadores além dos EUA, conta da fraude no INSS, maiores salários do RS e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- A busca por novos mercados por exportadores gaúchos taxados pelos EUA. Entrevista com o presidente do conselho da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra
- A conta da fraude no INSS: vai fechar ou todos teremos que pagá-la? Entrevista com o ministro da Previdência, Wolney Queiroz
- A expectativa das construtoras pelo novo plano diretor de Porto Alegre. Entrevista com o presidente do Sinduscon-RS, Claudio Teitelbaum
- Construtora fará prédio de R$ 150 milhões em terreno de 5 mil m² no Moinhos de Vento. Entrevista com o presidente da Cyrela, Rodrigo Putinato
- Com intensa abertura de farmácias, São João planeja um 3º centro de distribuição. Entrevista com o presidente da Farmácias São João, Pedro Brair
- Os 12 cargos mais bem pagos nas empresas gaúchas. Entrevista com a presidente da Icon Talent, Christina Curcio
- Mais um restaurante vegano fecha as portas em Porto Alegre. Com Isadora Terra
Produção: Isadora Terra e Diogo Duarte
Edição de áudio: Paulo Fraga
Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre e Nos Leva
