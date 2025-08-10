Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Acerto de Contas
Notícia

Novos importadores além dos EUA, conta da fraude no INSS, maiores salários do RS e mais, no Acerto de Contas

Programa de economia da Rádio Gaúcha

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS