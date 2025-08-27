Novo restaurante de R$ 4,5 milhões em Canela terá parrilla e fondue de "flat iron"

Especializado em parilla, o La Estácion abrirá com R$ 4,5 milhões um segundo restaurante perto da Catedral de Pedra, em Canela. O espaço terá 800 m² e capacidade para 240 pessoas. O terreno, na Rua Júlio de Castilhos, 456, foi arrendado por 20 anos pelo empresário Leandro Oliveira.

A construção do prédio de dois andares deve ser concluída em dezembro, permitindo a inauguração antes do Carnaval de 2026. A ideia é funcionar das 11h30min às 23h, gerando 46 empregos. O térreo terá parrillas, petiscos, massas, risotos e feijoada no cardápio. O segundo andar terá fondue, além de eventos, que também poderão ser realizados no estacionamento.

— No fondue, teremos flat iron (um corte dianteiro do boi que era de segunda, mas caiu no gosto dos churrasqueiros e foi promovido a carne de primeira há alguns anos) e molho de queijo provolone — destaca Oliveira.

O primeiro restaurante permanecerá aberto, caso haja demanda de clientes, inclusive com a possibilidade de ser reformada. A unidade foi aberta em 2019 na Rua Coberta de Canela.

