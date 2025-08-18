Novo prédio de R$ 50 milhões na Fiergs terá centro de inovação, faculdade e área de startups

Inauguração do novo prédio da Fiergs está prevista para 2027. Fiergs / Divulgação

Um prédio novo concentrará ações importantes de tecnologia no complexo da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre. O investimento será de R$ 50 milhões na estrutura, com aporte também de outros R$ 60 milhões da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii).

O SenaiRS conquistou há algum tempo em edital do órgão o recurso para instalação de um centro de competência no Rio Grande do Sul. Inicialmente, a ideia era que fosse perto da orla do Guaíba. Ficou definido agora que o Cedra (sigla em inglês para Centro de Dispositivos Embarcados e Pesquisa em Agricultura Digital) terá parte no Instituto Senai de Inovação em Sistemas de Sensoriamento, em São Leopoldo, e parte em um dos andares deste novo prédio de cinco andares e 7 mil metros quadrados.

No restante do prédio da Capital, será instalada uma faculdade do Sesi, além de cursos de Ensino Fundamental e Médio profissionalizante. Haverá ainda uma área para startups, contou Susana Kakuta, diretora-geral de Sesi e Senai à coluna, que foi até a Fiergs conhecer o projeto em primeira mão.

A obra começa em breve em uma parte onde hoje fica um estacionamento. A ideia é inaugurar o novo prédio em 2027. O presidente da Fiergs, Claudio Bier, está animado com o potencial de que toda essa tecnologia nova agregue valor aos produtos da indústria gaúcha, especialmente para exportação.

A Embrapii, aliás, planeja seguir investindo no centro de competências no futuro, como o faz nos nove que têm pelo país, como o de computação quântica, na Bahia, no de cibersegurança, em Pernambuco, e no de tecnologia de 6G, em Minas Gerais. Segundo o diretor-executivo da Embrapii, Marcelo Prim, a ideia, inclusive, é que trabalhem em rede para construir as soluções complexas que o futuro da economia demandará, como a agricultura digital para a produção de alimentos mais seguros e em maior quantidade.

Mas que tecnologia de fronteira é essa? Gerente da Divisão de Tecnologia e Inovação do Senai-RS, Victor Gomes costuma dizer que ela não tem nem nome porque não existe. O centro de competência não serve para replicar ou adaptar tecnologias, mas sim para que pesquisadores desenvolvam outras totalmente novas. O executivo conta que contratos já estão encaminhados para parcerias com grandes empresas, algumas de atuação mundial.

