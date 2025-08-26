Novo dono reabre supermercado de Capão da Canoa fechado por rede de SC

Já reabriu, com novo dono, o supermercado fechado pela catarinense Althoff em Capão da Canoa, no Litoral Norte. A bandeira é a Fresco Supermercados, que investiu R$ 5 milhões na operação. A inauguração oficial, porém, será em 1º de outubro. A loja passou por reforma, ganhando praça de alimentação e espaço para crianças.
Será a quinta unidade da rede, comandada por Marcos Beck e sua esposa Silvia Leite, e sua estreia na praia. Os demais pontos de venda ficam em Porto Alegre e Viamão. A negociação teve intermediação do escritório WeNovaCorporate. Diretor da Masterplan Arquitetura, responsável pelos projetos e expansão da rede, Eduardo Silva conta que está em estudo a implantação de uma unidade no formato "gourmet" no Litoral, vinculada a um condomínio em construção em Atlântida que, inicialmente, teria um supermercado Asun.
Já a catarinense Althoff entrou em recuperação judicial. Inclusive, há dívidas não pagas com funcionários da loja, segundo a Federação dos Empregados do Comércio do Rio Grande do Sul (Fecosul).
