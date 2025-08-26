Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Estreia na praia
Novo dono reabre supermercado de Capão da Canoa fechado por rede de SC

Com investimento de R$ 5 milhões, loja ganhou praça de alimentação e espaço para crianças

