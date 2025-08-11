Novo bairro planejado no Litoral terá lago artificial e acesso controlado por câmeras

Bairro planejado Nature Park, em Osório, terá investimento de até R$ 20 milhões. Nature Park / Divulgação

Um bairro planejado será construído em Osório, com quadras esportivas, praça para crianças, academia ao ar livre e um lago artificial que já foi feito no local. Em uma área de 20 hectares, o Nature Park terá investimento de até R$ 20 milhões da Incorporadora Santa Catharina e da São José Urbanizações e Loteamentos. A ideia é alcançar R$ 60 milhões em vendas.

Não se trata de um condomínio, pois a área será pública. Porém, terá acesso controlado por uma associação formada pelos moradores por meio de câmeras. A infraestrutura ficará pronta em até dois anos.

— Nós chegamos aqui na década de 1980, antes mesmo da Estrada do Mar, e já fizemos vários projetos no entorno, onde já há 300 famílias. Fica a 20 minutos do mar. Nossa ideia é ter moradores e veranistas — diz o sócio Roberto Santa Catharina Haesbaert.

Os 373 lotes terão a partir de 250 metros quadrados, com preços que começarão em R$ 120 mil. Cada comprador construirá sua casa. O projeto estima criar 400 empregos diretos e indiretos.

