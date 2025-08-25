Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Compra de imóveis
Análise

No aguardo do que Lula chama de "maior programa habitacional da história do país"

Presidente diz que será "infinitamente" maior do que o Minha Casa, Minha Vida e já reclamou do atraso. Ministério das Cidades e Banco Central ainda têm ponteiros a acertar

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS