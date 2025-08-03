Não tem almoço grátis, mas ajudamos a pagar menos

Primeira edição de 2025 do caderno Acerto de Contas circulou em Zero Hora. Zero Hora / Divulgação

Provavelmente você já ouviu falar em algum momento que a economia é movida a crédito. As empresas tomam empréstimos para abrirem, expandirem e tirarem negócios do sufoco. As pessoas assumem financiamentos para comprar do carro à casa própria. O dinheiro que investidores aplicam em busca de rentabilidade é usado por bancos para emprestar ou mesmo diretamente por empresas e pelos próprios governos, que o tomam como crédito.

Só que não existe almoço grátis no mundo do crédito. Empréstimos têm seu preço, cobrado no juro ou outras taxas. Em tempos de Selic elevada, ficam mais caros. Quando a inadimplência está alta - e a Serasa tem apontado recordes no Brasil e no Rio Grande do Sul -, a situação fica ainda mais delicada. Isso porque o risco de a dívida não ser paga aumenta ainda mais a taxa de juro do empréstimo, que, por sua vez, acaba ficando ainda mais difícil de pagar.

É por isso que o crédito é o tema central do primeiro caderno Acerto de Contas deste ano, pois o objetivo é sempre deixar o leitor por dentro do que está acontecendo na economia e como ele pode proteger suas finanças no cenário do momento. Veja então aqui cuidados com empréstimos do consignado CLT, dicas para financiar o imóvel e como deixar seu empréstimo menor com a ferramenta extremamente útil da portabilidade.

Leia aqui tudo dos cadernos Acerto de Contas 2025.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: o tarifaço de Trump baratearia os produtos aqui no Brasil?

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.