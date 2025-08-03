Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Seu bolso
Opinião

Não tem almoço grátis, mas ajudamos a pagar menos

A economia é movida a crédito, que tem o custo do juro

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS