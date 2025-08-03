Não estamos livres de novos aumentos do juro

Apesar da decisão do Banco Central de manter a taxa de juro em 15%, trecho do comunicado sugere não há firmeza de que ela não voltará a subir. Banco Central do Brasil / Divulgação

Em tempos de juro alto pressionando a inadimplência e deixando o crédito mais caro, importante frisar que não nos livramos de novas elevações da taxa de juro pelo Banco Central. A cada 40 dias mais ou menos, a autoridade monetária define a Selic, que é referência na economia, do rotativo do cartão de crédito ao financiamento da casa própria. Nesta semana, a manteve em 15% ao ano, ou seja, parou de elevá-la, interrompendo o ciclo de aperto monetário.

Ufa? Calma. No comunicado divulgado logo após a decisão, alertas são feitos. Mas, neste sentido, destaque especial para o final do texto, onde a não retirada de uma frase é mais importante do que qualquer outra parte adicionada ao texto da reunião anterior:

"O Comitê enfatiza que seguirá vigilante, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado."

A única mudança foi colocar o "retomar" no lugar do "prosseguir". Caso houvesse firmeza de que engatamos um ciclo de estabilidade no juro para posterior queda, esse trecho não estaria mais ali. Se ficou, é porque o Banco Central vê riscos reais de a inflação voltar a preocupar. Se é das contas públicas do governo brasileiro ou das pressões inflacionárias do tarifaço dos Estados Unidos, não importa. Pode, inclusive, vir de ambos, nos quais é preciso prestar a atenção se quiser preparar-se para os novos passos da política monetária.

