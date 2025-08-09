Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Contraditório
Notícia

Não dará preferência, mas pagaria mais?!

Pesquisa questionou consumidores sobre a sustentabilidade do presente para o Dia dos Pais

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS