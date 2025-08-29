Na véspera da Expointer, governo federal faz proposta para renegociar dívida de produtores rurais

Dívida dos produtores rurais supera R$ 70 bilhões no Rio Grande do Sul. Diogo Zanatta / Especial

Está surgindo uma proposta intermediária para renegociar as dívidas dos produtores rurais do Rio Grande do Sul. Ela foi apresentada a representantes de entidades do campo. Entre eles, estava o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Carlos Joel da Silva, que conversou, por exemplo, com o vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar do Banco Brasil, Gilson Alceu Bittencourt, e o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello.

Em entrevista na Casa RBS, na Expointer, Joel contou à coluna que a proposta é prorrogar a dívida em sete anos, com carência de um ano. O juro por ano seria de 6% para os pequenos, de 8% para os médios e de 10% para os grandes. O limite seria de R$ 10 bilhões.

presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Carlos Joel da Silva. Anselmo Cunha / Agencia RBS

O juro é bom. O montante é considerado pequeno, pois estimativas apontam que a dívida dos produtores rurais gaúchos é de R$ 70 bilhões. Mas o presidente da Fetag não viu muito espaço para aumentar. Já o prazo de pagamento pode ainda ser ampliado, sentiu ele nas conversas.

Há tempo já que Joel defende uma proposta intermediária. Executivos de bancos consultados pela coluna sobre os termos da proposta estão dizendo que é boa e deve ser aceita, pois está bem difícil fazer análise de crédito e prorrogar contratos com o atual nível de endividamento dos produtores.

O governo federal tem mostrado porta trancada para o avanço do projeto de securitização, que é mais complexo e exigiria aporte maior de recursos. Só na Rádio Gaúcha, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, rechaçou a ideia duas vezes. Então, insistir na ideia acaba gerando falsa esperança no campo e também prejudica instituições financeiras, pois os produtores endividados ficam esperando proposta melhor para renegociar débitos. Enquanto isso, os pedidos de recuperação judicial no campo estão batendo recordes, com dívidas turbinadas por estiagens, enchente e inclusive problemas de planejamento financeiro por quem tomou crédito com juro baixo e cotações internacionais altas para os grãos.

O aperto financeiro dá o tom na Expointer. A subsecretária do Parque de Exposições Assis Brasil, Betty Cirne Lima, acha, inclusive, que devemos apenas repetir os R$ 8,1 bilhões de negócios prospectados na edição no ano passado.

Por enquanto, diz que não tem ninguém do governo federal que tenha “caneta na mão” confirmado para a Expointer. Mas…. caso avance essa proposta intermediária, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, pode vir a Esteio no final da próxima semana.

