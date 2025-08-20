Como será novo campus de R$ 400 milhões na freeway onde alunos vão estudar e morar

Uma iniciativa filantrópica e sem fins lucrativos para formar profissionais do futuro, o Instituto de Tecnologia e Computação (ITEC) será construído com R$ 400 milhões em Gravataí, na Região Metropolitana. O aporte será ao longo de 10 anos. Saiba mais detalhes acima na entrevista do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, com o empresário Sérgio Pretto e Lucas Giannini, diretor-executivo da Fundação Behring.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)