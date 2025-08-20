Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Como será novo campus de R$ 400 milhões na freeway onde alunos vão estudar e morar

Instituto de Tecnologia e Computação (ITEC) será construído com doações de empresários em um terreno também cedido por empreendedores

