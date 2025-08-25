Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

É comida!
Opinião

Na briga de restaurantes com fiscais, o setor da gastronomia precisa defender o consumidor

Entidades podem — e devem — promover uma autofiscalização, com cobranças e até punições que cortem na própria carne

