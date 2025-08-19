Muda regra para uso de vidro em construções e reformas

Nova regra atualizou as aplicações do vidro de segurança. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com o argumento de reduzir o risco de acidentes, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) mudou regras para uso de vidro na construção civil. A mudança veio com pressão da Associação Brasileira das Indústrias de Vidro, tornando-se obrigatória para obras feitas a partir de hoje. Terá que ser usado o vidro de segurança — temperado, laminado ou insulado —, que quebra em pedaços menores para reduzir risco de cortes. A exigência valerá para residências, escolas, hospitais, academias e outros locais de grande circulação, como paradas de ônibus. Vidro aramado (com malha metálica embutida) não se enquadra mais na categoria.

— Os apartamentos estão menores e com mais vidro para entrada de entrada de luz natural, o que exige atualização da norma para padrões internacionais — diz Mauricio Fernandes de Jesus, consultor da Associação Brasileira das Indústrias de Vidro (Abravidro).

O consultor diz que o consumidor tem que seguir a regra inclusive para reformas domésticas. No caso de condomínios, recomenda que síndicos adequem salões de festas, brinquedotecas e outros espaços com maior risco de acidentes.

Impacto na construção

Vice-presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), Roberto Sukster participou da reunião que definiu a mudança na normal. Entende que é positiva, mas projetos de Habitação de Interesse Social (como do programa Minha Casa, Minha Vida) terão aumento de custo. Isso porque a regra anterior permitia vidro comum em portas acima de 1,1 metro. Agora, é obrigatório o vidro de segurança em toda a estrutura.

Veja o guia da Abravidro sobre as mudanças:

