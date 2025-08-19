Menos CO₂: aeroporto de Porto Alegre troca diesel e querosene por energia limpa para operar aviões em solo

Uma parceria entre Fraport Brasil e Engie substituirá por energia limpa o combustível usado para operar os aviões em solo no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A energia é comprada pela concessionária no mercado livre com a exigência de que seja de fonte renovável. A Engie fará a transformação necessária para uso nos equipamentos, até então movidos a diesel ou querosene. Deixarão de ser emitidas 7 mil toneladas de gás carbônico (CO₂) por ano com o uso em nove pontes de embarque, o que inclui até o ar-condicionado das aeronaves, que não podem ficar sem energia quando estacionadas.

Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Aliás, a mudança também diminui a circulação de equipamentos no pátio e o ruído das operações. CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal deu detalhes em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha.

Qual o papel da Engie na parceria?

Ela compra o equipamento, instala e opera. É como um cabo, uma tomada, que, quando chega à aeronave, conecta no sistema comprado por ela. Hoje, usar querosene e diesel deixa o procedimento caro, aumenta o número de horas de trabalho destes motores e, automaticamente, a manutenção da aeronave fica mais cara, além de produzir uma quantidade bem grande de gases de efeito estufa.

O aeroporto consome muita energia?

Bastante. Gastamos R$ 10 milhões por ano com energia. Com o início da operação, o gasto deve aumentar cerca de R$ 2 milhões, totalizando R$ 12 milhões ao ano. O valor é repassado à Engie, responsável pelo pagamento. Mas o objetivo não é economia. Estamos interessados na sustentabilidade da operação do aeroporto e em menos veículos circulando ao redor da aeronave, o que aumenta muito a segurança da operação.

O que mais a Fraport tem feito por sustentabilidade?

Temos a meta no grupo de, até 2045, chegar à emissão zero de gases. Além de comprar energia sustentável, analisamos todo o possível para reduzir o consumo, principalmente de diesel. Temos um programa para trocar a frota por veículos elétricos e estamos testando biocombustível. Buscamos ainda um regime de funcionalidade do ar-condicionado, que é o maior consumidor de energia do aeroporto, melhorando isolamento, fechamento de portas e sensibilizando os funcionários das companhias aéreas.

