Menos clientes, custos e concorrência: mais um restaurante vegano fecha em Porto Alegre

Mais um restaurante vegano de Porto Alegre fecha as portas. Na Rua Demétrio Ribeiro, no Centro Histórico, o Moo Veggie Food encerrou as atividades após queda no movimento de clientes e alta nos custos, conta a proprietária Manoella Pesch.
Na trajetória do negócio, também houve uma expansão frustrada. Com alta na procura quando funcionava em outro ponto da Demétrio, o Moo investiu R$ 120 mil para mudar-se para a Avenida Oswaldo Aranha, no bairro Bom Fim. O retorno não ocorreu e a empresária teve que voltar ao Centro Histórico, onde o aluguel é menor. Na enchente, não chegou a ficar alagado, mas fechou por ficar sem energia e água.
Sobre o fechamento de outros restaurantes do ramo, Manoella atribui em parte à concorrência com os estabelecimentos convencionais, que adaptaram seus cardápios para oferecer também gastronomia vegana.
— Nós, que somos nichados, acabamos ficando para segundo plano.
Mas o anúncio do fechamento aumentou o movimento nos últimos dias.
— Eu cheguei a ficar muito emocionada. Me lembrou daquela época da correria, da nossa entrega dentro da cozinha — contou.
A marca Moo completará cinco anos no próximo dia 13, mas o restaurante abriu em março de 2023. Antes, Manoella fazia telentrega de salgados e hambúrgueres veganos congelados.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)