Marca de moda masculina abrirá lojas em dois shoppings do Zaffari para dobrar vendas

Rede gaúcha de lojas de roupas masculinas, a Via Condotti abrirá mais duas unidades em shoppings do Zaffari em Porto Alegre. Uma ficará no Bourbon Ipiranga, no espaço que era da Hering no térreo, com 129 metros quadrados. A abertura será ainda em 2025.

— O Ipiranga tem um fluxo maravilhoso! — vibrou o proprietário Carlos Klein ao contar a novidade à coluna.

Já a outra loja será instalada em 2026 no segundo andar do Bourbon Wallig. O espaço de 76 metros quadrados tinha uma unidade da Spirito Santo.

A expansão da empresa, criada em 2011, está sendo retomada após terem sido vencidos os desafios da enchente. O investimento é de R$ 1,5 milhão.

— Os pontos foram escolhidos para atender à necessidade de cobrir geograficamente a Capital, aproximando a loja física dos nossos clientes, que iniciam a jornada de compra no digital, mas preferem finalizar a compra na loja física, provando os produtos escolhidos e negociados pela internet, redes sociais ou site.

Serão contratados 12 funcionários e a ideia é dobrar faturamento. A Via Condotti já tem três lojas.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)