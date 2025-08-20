Maioria dos hotéis do RS não superou a enchente; veja os problemas que persistem

Sete em cada 10 hotéis e outros estabelecimentos de hospedagens do Rio Grande do Sul sofreram impactos com a enchente de 2024, mostra Sondagem dos Meios de Hospedagem, feita agora pela Fecomércio-RS com 385 entrevistados. Do total das empresas do setor, 13,5% tiveram danos ao patrimônio. Agora, quando se fala em impactos financeiros, praticamente todos os afetados sentiram. A movimentação de turismo despencou pela inundação, bloqueio de estradas e fechamento do aeroporto de Porto Alegre.