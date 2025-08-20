Maioria dos hotéis do RS não superou a enchente; veja os problemas que persistem

Sete em cada 10 hotéis e outros estabelecimentos de hospedagens do Rio Grande do Sul sofreram impactos com a enchente de 2024, mostra Sondagem dos Meios de Hospedagem, feita agora pela Fecomércio-RS com 385 entrevistados. Do total das empresas do setor, 13,5% tiveram danos ao patrimônio. Agora, quando se fala em impactos financeiros, praticamente todos os afetados sentiram. A movimentação de turismo despencou pela inundação, bloqueio de estradas e fechamento do aeroporto de Porto Alegre.
O problema é que muitos ainda não se recuperaram da tragédia. Ainda conforme a pesquisa, apenas um terço conseguiu. Outros 37,4% recuperaram parcialmente o negócio; 19,1%, quase totalmente; e 9,2%, ainda não conseguiram.
Os problemas que persistem:
- Redução de faturamento 79,1%
- Perda de clientes 63,4%
- Prejuízo financeiro 40,7%
- Infraestrutura do bairro/município/Estado ainda não totalmente reparada 17,4%
- Prejuízo patrimonial 12,8%
- Dificuldades para pagar empréstimos tomados por causa da enchente 7%
- Outros 5,8%
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: socorro ao exportador, corrida por hidrogênio verde e troca de supermercados na praia e mais
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)