Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Forte expansão
Maior rede de SC abrirá supermercados por todo o RS "com cacetinho, carne com osso e café solúvel"

O mercado gaúcho e o de SP foram escolhidos na estratégia do grupo para dobrar de tamanho

