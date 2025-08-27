Maior rede de SC abrirá supermercados por todo o RS "com cacetinho, carne com osso e café solúvel"

Maior rede de supermercados e atacarejos de Santa Catarina, o Grupo Pereira planeja estar em "todas" as regiões do Rio Grande do Sul, disse o diretor comercial, Lucas Pereira, em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha. A empresa é dona da bandeira Fort Atacadista, que fez sua estreia por aqui em 2023.

— É um Estado super-rico. Rio Grande do Sul e São Paulo foram escolhidos para a nossa estratégia de dobrar de tamanho. A abertura depende da velocidade imobiliária, encontrando a melhor "praça", o melhor terreno — enfatizou.

Lucas Pereira, diretor comercial do Grupo Pereira. Grupo Pereira / Divulgação

Agora, já são seis lojas e a ideia é chegar a 10 unidades em 2026. A mais recente foi inaugurada em Gravataí. As demais ficam em Canoas, Viamão, Gravataí, Novo Hamburgo, Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul.

— Viemos para ficar. Podemos trazer outras marcas do grupo. A venda por metro quadrado está performando muito bem nas lojas gaúchas — completa o executivo.

O diretor confirma que os hábitos de consumo dos gaúchos são diferentes dos catarinenses, mas que a rede está se adaptando.

— Tem que ter carne com osso, erva-mate, café solúvel, arroz. Nos adaptamos à nomenclatura. É bergamota, pão é cacetinho — exemplifica.

O investimento por loja varia, mas fica na média de R$ 70 milhões. O último atacarejo gerou 234 empregos diretos.

Ouça a entrevista na íntegra:

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)