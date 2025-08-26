Maior bloco de concreto do Litoral sustentará torres de complexo de saúde com hospital

O maior bloco de concreto para uma construção no Litoral Norte foi feito em Capão da Canoa para sustentar torres do Markho Life Complex, que começarão agora a ser erguidas. O empreendimento de 78 mil metros quadrados terá hospital, centro de exames e diagnósticos, prédios residencial e comercial, centro profissional e área de lojas e restaurantes, além de um edifício com 700 vagas de garagem.

O projeto é do Grupo Pessi. Já a estrutura é feita pela Construtora Tedesco, que instalou o bloco a seis metros abaixo do nível do terreno com uma quantidade de concreto carregado por mais de 40 caminhões. Ele pesa mais de 800 toneladas, o que as empresas enfatizam ser 70% do peso total do Cristo Redentor. São 7,10 metros de largura, 13,10 metros de comprimento e 3,5 metros de altura.

Os CEOs no comando do projeto são Alfredo Pessi, do Pessi, e Pedro Silber, da Tedesco. O hospital do Markho Life Complex terá atendimento particular, por convênio e pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Serão 180 leitos gerais e mais de 20 de UTI, inclusive neonatal, além de 11 salas de cirurgia e emergência. Haverá um espaço especial para ambulâncias e até área para helicóptero aterrissar. Relembre quando a coluna noticiou o projeto ainda em 2023: Complexo de saúde com novo hospital será construído em Capão da Canoa

A obra começou em 2024: Começa construção de complexo de saúde com hospital no Litoral Norte

