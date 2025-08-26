Lula com ministros, inflação oficial, dólar, Ibovespa e pílulas da economia 26.08

Agenda

O presidente Lula faz segunda reunião ministerial de 2025 a partir das 9h, reforçando a cobrança por resultados do governo federal, a pouco mais de um ano das eleições de 2026.

O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participam às 9h do Congresso Aço Brasil 2025.

Às 17h, Haddad participa de um evento da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos.

IBGE divulga a prévia da inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (agosto), o IPCA-15.

Fipe e o ZAP divulgam os resultados do Índice FipeZAP de Venda e Locação Comercial para julho. Para venda, queda nos preços de 0,20% sobre junho. Em 12 meses, alta de 0,25%, para R$ 6.410 o metro quadrado. Para alugar, queda de 0,69% no mês e alta acumulada de 1,06% em um ano, para R$ 34,29 o metro quadrado.

FGV divulga os custos da construção pelo INCC.

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) realizam o Fórum Internacional Inovação Financeira para as Cidades: estruturação de projetos para desenvolvimento urbano resiliente e sustentável.

Pílulas

Dólar caiu 0,19%, para R$ 5,41. Ibovespa subiu 0,04%, aos 138.025 pontos.

