Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Dinheiro do trabalhador
Notícia

Lucro do FGTS: sua parte já foi depositada; veja como consultar

O valor faz com que o dinheiro no fundo de garantia tenha rendido mais do que a inflação em 2024, mas perde para a poupança

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS