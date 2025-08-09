Lucro do FGTS: sua parte já foi depositada; veja como consultar

Já foi depositada na conta os trabalhadores a divisão do lucro de 2024 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A Caixa Econômica Federal concluiu o processo no último dia 28 e é possível consultar no extrato, disponível pelo aplicativo do fundo. Com esta distribuição, a rentabilidade do FGTS foi a 6,05%, acima da inflação, mas abaixo dos 7,03% da poupança. O dinheiro só pode ser sacado nos tradicionais casos previstos em lei.

O valor de referência para o cálculo é o do saldo de cada conta em 31 de dezembro de 2024. Quem tiver mais de uma conta recebeu o crédito em todas elas. Foram distribuídos quase R$ 13 bilhões proporcionalmente entre os trabalhadores com FGTS, conforme a quantia de dinheiro que cada um tinha na conta. Para saber a sua parcela, multiplique-se o saldo por 0,02042919. Na prática, a cada R$ 1 mil, o cotista receberá R$ 20,43.

Como consultar o saldo

Para verificar o saldo do FGTS, o trabalhador deve consultar o extrato no aplicativo FGTS, da Caixa Econômica Federal, disponível para smartphones e tablets dos sistemas Android e iOS. Quem não puder fazer a consulta pela internet deve ir a qualquer agência da Caixa pedir o extrato no balcão de atendimento.

