Liberados lances no leilão do hotel de Gramado que faliu e é avaliado em R$ 132 milhões

Está marcado para quinta-feira (7) o primeiro leilão do hotel Modevie, considerado de luxo no coração de Gramado, na serra gaúcha. O lance inicial será de R$ 132.658.074, que é o valor de avaliação. Nesta disputa, o imóvel não poderá ser vendido por menos do que este valor, enfatiza o leiloeiro André Soares Menegat. Os lances já podem ser feitos pelo site, mas ainda não houve algum.

Se não houver interessados, serão feitas ainda mais duas tentativas. Na segunda, no dia 18, o mínimo será a metade do valor anterior: R$ 66.329.037. Já se for para a terceira disputa, em 26 de agosto ainda, será pela maior oferta, mas o lance sugerido é de R$ 40 milhões.

- O imóvel segue igual a quando foi lacrado, ocasião em que estava em funcionamento - destaca Menegat.

O leilão ocorre para pagar credores após o Modevie ter ido à falência e ser lacrado. O prédio fica a 150 metros da tradicional Rua Coberta, na esquina da Avenida Borges de Medeiros com a Rua Augusto Zatti. O terreno tem 562 metros quadrados. A área construída supera 1 mil metros quadrados. Além de outros itens, o terreno é avaliado em mais de R$ 18 milhões, a edificação em outros mais de R$ 18 milhões e mais R$ 23 milhões são de equipamentos, móveis e enxoval.

Segundo o administrador judicial Nestor Samrsla, do escritório MRS Administração Judicial, a dívida do grupo empresarial está em R$ 63 milhões. O motivo apontado para a crise financeira foi, principalmente, a pandemia. A situação, porém, vem de mais tempo. Em 2010, fez-se um grande investimento com tomada de crédito para reformar um hotel familiar que havia no local e transformá-lo em alto padrão.

