Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Perto da Rua Coberta
Notícia

Liberados lances no leilão do hotel de Gramado que faliu e é avaliado em R$ 132 milhões

Serão feitas três tentativas para venda do imóvel, que foi lacrado após a Justiça ter decretado a quebra da empresa

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS