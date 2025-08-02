Leiloe suas dívidas: quem dá um juro menor por elas?

Está com preguiça de fazer essa tal de portabilidade? Vou convencê-lo. Há alguns meses, um ouvinte da Rádio Gaúcha contou ter reduzido em R$ 350 a parcela do financiamento do carro dele. Achou pouco? Uma amiga que é leitora da coluna reduziu em R$ 850 a prestação mensal do imóvel da sua empresa transferindo o empréstimo a outro banco.

Dá trabalho pesquisar e provocar instituições financeiras a fazerem propostas (inclusive a sua própria a tentar cobri-las)? Sim, um pouco. Mas ganhar dinheiro também dá trabalho, salvo você seja um raro privilegiado. Pagar juro maior sem necessidade é como jogar pela janela o dinheiro que você poderia usar em algo muito mais útil e prazeroso, como uma viagem, a reforma da casa, o pagamento antecipado de outra dívida, a própria antecipação da quitação do financiamento do qual estamos falando ou outro sonho qualquer.

Pegue suas dívidas e provoque os bancos: quem dá menos? Menos juro, menos taxas. Se você for um bom pagador, este leilão será disputado.

Leia aqui tudo dos cadernos Acerto de Contas 2025.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: o tarifaço de Trump baratearia os produtos aqui no Brasil?

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.