Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Candiota
Notícia

Justiça suspende licenças ambientais de usina e minas de carvão no RS

Estado, União, Ibama e Fepam são réus no processo

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS