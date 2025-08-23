Iniciadas obras do entorno do novo campus de R$ 400 milhões às margens da freeway

ITEC ficará no Prado Bairro Cidade, em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. ITEC / Divulgação

Obras viárias começaram a ser feitas no entorno do local onde ficará o Instituto de Tecnologia e Computação (ITEC), que será construído em Gravataí com R$ 400 milhões doados por empresários. O serviço foi iniciado há pouco mais de uma semana, com movimentação já percebida por quem passa na freeway.

Serão feitas pelo poder público, por exemplo, as avenidas de acesso pela Estrada da Cavalhada e as vias que circundarão o instituto. As vias de circulação na área doada de 20 hectares no Prado Bairro Cidade, porém, serão feitas pelo próprio ITEC. Empreendedores enfatizam o uso de dinheiro privado para o projeto em si. Haverá alamedas com energia elétrica e redes de dados subterrâneas, detalhou à coluna o prefeito Luiz Zaffalon.

- Batemos todos os recordes em tempo para fornecer licenças ambientais e de obras. A prefeitura fará todo o sistema viário (de acesso ao empreendimento). O governo do Estado ajudará com recurso financeiro para execução - complementou o prefeito.

Obviamente, o prefeito está animadíssimo com o ITEC:

- Vai transformar aquela região da cidade em um cluster de empresas de inovação e tecnologia. Já vendemos sete terrenos da prefeitura com grandes descontos para startups e empresas desta área. Ali, já tem o Pradotech e a Casa das Startups da prefeitura. O plano diretor que vai para a Câmara de Vereadores em outubro deverá ter esta característica - detalha.

A coluna noticiou em primeira mão o ITEC na última semana. Oferecerá graduação em Ciência da Computação, com ensino imersivo, em tempo integral e com residência no campus. Ou seja, haverá prédios para aulas e para moradia dos estudantes. O projeto foi idealizado por Cristiano Franco, gaúcho, empreendedor, filantropo e fundador da Poatek, empresa vendida em 2021 para o fundo norte-americano Insignia Capital. Os outros fundadores e financiadores do ITEC são os empresários Marcelo Lacerda e Sérgio Pretto, fundadores do Terra, além da Fundação Behring e da Telles Foundation.

Veja entrevista com Pretto e Lucas Giannini, diretor-executivo da Fundação Behring ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha:

