Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Educação do futuro
Notícia

Iniciadas obras do entorno do novo campus de R$ 400 milhões às margens da freeway

Empreendimento para formar cientistas da computação foi idealizado por empresários de tecnologia

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS